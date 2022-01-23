Antalya ve Muğla için kar uyarısı

Antalya ve Muğla'da yarın kar bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ve Muğla yarın akşam geç saatlerden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Muğla'da yer yer orta, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yoğun olması bekleniyor.
Muğla'nın iç kesimlerinde kar yağışının 25 Ocak Salı sabah, doğusunda ise akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Antalya'da ise kar yağışının 26 Ocak Çarşamba sabahı etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle zirai ve seracılık faaliyetlerinde bulunanların buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli davranılması gerekiyor.
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