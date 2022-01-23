YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya ve Muğla için kar uyarısı

Antalya ve Muğla için kar uyarısı

23.01.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya ve Muğla için kar uyarısı

Antalya ve Muğla'da yarın kar bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ve Muğla yarın akşam geç saatlerden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Muğla'da yer yer orta, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yoğun olması bekleniyor.

Muğla'nın iç kesimlerinde kar yağışının 25 Ocak Salı sabah, doğusunda ise akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya'da ise kar yağışının 26 Ocak Çarşamba sabahı etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle zirai ve seracılık faaliyetlerinde bulunanların buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli davranılması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:36
Sabah
07:59
Öğle
13:14
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:37
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.