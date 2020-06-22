Antalya ve Muğla'da "sosyal mesafeli" deniz keyfi sürüyor

ANTALYA/ Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından iç turizmin hareketlenmesiyle bazı vatandaşlar sahil ve plajlarda vakit geçiriyor.

Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü, "turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, nem oranın ise yüzde 57 olduğu görüldü. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, günü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından halk, kentteki dünyaca ünlü Lara ve Konyaaltı sahillerini tercih etti.

Haftanın ilk günü yoğunluğun görülmediği plajlarda, alınan tedbirlerle "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"ın gereklerinin yerine getirildiği gözlendi. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre dizayn edildiği plajlarda, kumsala havlu yayan vatandaşlar da birbirine mesafeli durdu.

Denize birlikte giren aileler dışındakiler ise su içinde de sosyal mesafeyi korudu.

Antalya'daki doğa harikası falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlar da tercih edilen yerler arasındaydı.