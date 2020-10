Antalya Vergi Daresi Başkanı: "Kayıt dışına sıfır tolerans göstereceğiz"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret eden Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, "Kayıt dışı çalışmaya sıfır tolerans göstererek her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer alacağız" dedi.

Karayılan, Gelir Kanunları Grup Müdürü Bayram Alkan, Üç Kapılar Vergi Dairesi Müdürü Orhan Zingal, Düden Vergi Dairesi Müdürü Medeni Yakut ile birlikte Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Birlik Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olacaklarını onların haksız rekabete uğramaması için özellikle turizm bölgesi olması hasebi ile sezonluk iş yerlerinin açıldığını da dikkate alarak kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla mücadele edeceklerini vurguladı.

Vergi bilincinin arttırılmasının ve kayıt dışılığın önlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dere, “ Burada esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu sorunları genel itibariyle değerlendireceğiz. Öncelikli amacımız kayıt dışılığın önlenmesi ve her türlü kaydını gerçekleştirmiş, vergisini veren esnafımızın hak ve menfaatlerinin korunması. Önümüzdeki günlerde Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar merkez ve ilçelerimizde de oda başkanlarımızla bir araya gelerek toplantılar gerçekleştireceğiz. Bizler, verginin kutsal olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Vergi ödeme alışkanlığı kazanıldığı takdirde ekonomiye birçok artı değer kazandırılıyor. ” dedi.

"Esnafa pozitif ayrımcılık"

Esnaf ve sanatkarların Ahilik kültürü geleneğinden geldiklerini ve toplumun nabzını tutmada en önemli adres olduklarını belirten İlhan Karayılan, , “Esnaf ve sanatkarlarımız bizler için çok önemli bir konuma sahip. Dolayısıyla ilk ziyaretimizi de Türkiye’nin 4. büyük Birliği olan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize gerçekleştiriyoruz. Ahilik kültürünü yaşatan, gelecek nesillere aktaran esnafımız bizim için çok değerli. Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gerçekleştireceğimiz çalışmalarda bizler de bu kültürü benimseyecek, her zaman esnafımızın yanında olacağız. Birlik başkanımız ve oda başkanlarımızla sürekli iletişim halinde olarak kurumlar arası diyalogu en üst seviyeye çıkaracağız. Kayıt dışı çalışmaya sıfır tolerans göstererek her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer alacağız. Vergi Dairesi kayıtlarımız ile sizlerin tuttuğu sicil kayıtlarının örtüşmesi bizim için esas olandır. Herhangi bir usulsüzlük yaşanmaması amacıyla gerekli tedbirleri alacağız. Sürekli iletişim halinde olarak esnafın ağırlıklı olduğu Antalya’mızda gerekli kontrol ve denetimler ile esnafımıza pozitif ayrımcılık anlayışıyla hizmet edeceğiz."diye konuştu.

"Vergi bilinci"

Esnaf ve sanatkarların haksız rekabete uğramasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Karayılan, " Buradaki amacımız vergi bilincinin oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması hedefiyle Gelir İdaresi Başkanlığımız tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirmeleri gerçekleştirmek, mükelleflerimizin, esnafımızın sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmak. Toplantı doğrultusunda gerekli çalışmaları en kısa süre içerisinde gerçekleştirip sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. ” dedi.

Talepler iletildi

Toplantı kapsamında söz alan oda başkanları vergi dairesi heyetine; kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla gerekli kontrollerin yapılması, haciz işlemlerinde borç miktarından fazla miktarda haciz yapılmaması, pandemi sürecinde e-haciz işlemlerinin durdurulması, denetim ve kontrollerin yerinde yapılması, internet üzerinden ve kaçak bir biçimde gerçekleştirilen faaliyetlerin önlenmesi, maliyeden vergi kaydını kapatan esnafların kapanış işlemleri için odalara yönlendirilmesi, defter hadlerinin yükseltilmesi yönündeki taleplerini iletti.