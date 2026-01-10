Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu genişliyor! Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gece saatlerine yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimler arasında ise sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaşımına göre operasyon sırasında ünlü oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.