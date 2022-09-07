Antalya'da 1 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dövmecide çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde, dövme yaptırmak isteyen H.C. ile iş yeri sahibi M.Ç. arasında tartışma yaşandı.

M.Ç. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C'yi bıçakla bacağından yaraladı.

H.C, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili M.Ç, E.Ç. ve İ.A. gözaltına alındı.



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