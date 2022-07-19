Antalya'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan bir kamyonda 10 bin litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında D-400 kara yolunda plakası belirtilmeyen bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, 50 litrelik fıçılar halinde 10 bin litre sahte bandrollü sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz