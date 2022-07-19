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Antalya'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi

19.07.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan bir kamyonda 10 bin litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında D-400 kara yolunda plakası belirtilmeyen bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, 50 litrelik fıçılar halinde 10 bin litre sahte bandrollü sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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