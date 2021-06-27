Antalya'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çukurbağ Yarımadası batı ucu önlerinde denizde sesler duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye gelen ekiplerce belirlenen fiber teknedeki 2 kadın, 12 yaşında bir erkek çocuğun da aralarında olduğu Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.B. (22) yakalandı.
Düzensiz göçmenler ile şüpheli A.B. ve fiber tekne, Kaş Limanı'na getirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz