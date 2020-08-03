Antalya’da 11 vatandaşa hasta yatağı temin edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre, Finike, Manavgat, Serik ve Korkuteli ilçelerinde yaşayan 11 vatandaşa elektronik hasta yatağı temin etti.

Hasta yatağına ihtiyacı olan vatandaşların talebine cevap veren büyükşehir belediyesi, elektronik yatakları temin ederek, ücretsiz şekilde vatandaşlara teslim ediyor. Finike Turunçova Mahallesi Menevşelik mevkiinde yatağa bağımlı olan Elif Ayvaz’ın oğlu Turgay Ayvaz belediyeye hasta yatağı talebinde bulundu. 2 gün içerisinde Elif Ayvaz’a hasta yatağını teslim edildi.

Manavgat Evrenseki Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Havva Şen’in talebi de karşılandı. Havva Şen’in oğlu Süleyman Şen, “Annemin bakımını ailemle birlikte yapıyoruz. Hasta yatağı ihtiyacı vardı. Başvuru yaptıktan sonra kısa sürede talebimizi karşılayan Muhittin Başkanımızdan Allah razı olsun” diyerek teşekkür etti.

Demre’de Köşkerler Mahallesi’nde yatağa bağımlı yaşayan Necati Kaplan ile Alakent Mahallesi’nde ikamet eden Arif Genç isimli vatandaşa da elektronik hasta yatakları teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de Bahçeyaka Mahallesi’nde şeker hastalığından dolayı ampute olan 76 yaşındaki İsmet Güngör, Aşağıpazar Mahallesi’nde oksijen makinesine bağlı yaşamını sürdüren 86 yaşındaki Cennet Yalçın ile Çomaklı Mahallesi’nden 81 yaşında onkoloji hastası Binnaz Ocak’a ve yaşlılıktan dolayı yatağa bağımlı olan 90 yaşındaki Vehbi Yalçın’a hasta yatağı yardımı yaptı. Belediye yine Korkuteli Yeşilyayla Mahallesi’nden ALS Hastası 49 yaşındaki Tevfik Atılgan’a ile Serik Orta Mahalle’de 61 yaşındaki Mehmet Kök ile 92 yaşındaki Alzheimer hastası İsmail Karaboğa’ya da hasta yatağı temin etti.

