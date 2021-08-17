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Antalya'da 12. kattaki iskelede mahsur kalan boya işçisi iki kardeş kurtarıldı

17.08.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 12. kattaki iskelede mahsur kalan boya işçisi iki kardeş kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın 12. katındaki iskelede mahsur kalan boya işçisi iki kardeş itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak'taki bir apartmanın dış cephesini boyayan Ahmet (21) ile kardeşi İbrahim Çelik (20), 12. katta makarası arızalanınca dengesi bozulan iskelede mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

İş güvenliği için iskelede taktıkları emniyet kemeri sayesinde düşmekten kurtulan Çelik kardeşler, bir süre sonra itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla terasa çekilerek kurtarıldı.

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