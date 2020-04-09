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Antalya'da 12'si kumar oynayan 20 kişiye "sosyal mesafe" cezası

ANTALYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Antalya'da 12'si kumar oynayan 20 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12'si kumar oynayan 20 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmekten para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı bildirilen Oba Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı. Dairede yapılan aramada iskambil kağıdı, okey ıstakası ve taşları ile poker pulu ele geçirildi.

Zanlılara, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza, kumar oynamaktan da bin 225 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan devriye sırasında, Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki iş yerinde tedbirlere uyulmadığı belirlendi. Ekipler, 8 şüpheliye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya evde kumar Jandarma

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