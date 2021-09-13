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Antalya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

13.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili organizatörlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Taşağıl Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bir teknede İran uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, adreste 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatörlük yaptıkları tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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