Antalya'da 13 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıllı Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay sürdürülen planlı çalışma ile bölgeden temin edilen 220 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlik bilgileri ekipler tarafından tespit edildi.

Operasyonda 13 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

Olayın diğer şüphelisi Ö.E. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.



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