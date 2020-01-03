Antalya'da "15 Temmuz Şehit Aileleri" Buluşması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Yargılanan terör örgütü üyeleri hesap vermeye devam ediyor." dedi.

15 Temmuz Derneğinin, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, "Şehit Aileleri Buluşması" programı başladı.

Ertem, açılışta yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütü başta olmak üzere Türkiye'nin varlığına, milletin birlik ve beraberliğine kasteden tüm terör örgütü yapılarına bir daha fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Darbe girişimi gecesinde yaşananların hafızalarda olduğunu vurgulayan Ertem, şunları dile getirdi:

"İnsanların üzerine tankların nasıl yürüdüğüne, nasıl bombalandığına şahit olduk. Genelkurmay Başkanlığının önünde ateş sonucu şehit olan kardeşlerimizi gördük, boğaz köprüsünde şehitlerimizin can verişine şahit olduk. 15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Yargılanan terör örgütü üyeleri yargının önünde hesap vermeye devam ediyor. Bizler Bakanlık olarak avukatlarımızla birlikte yargı süreçlerini takip ediyor, etmeye de devam edeceğiz."