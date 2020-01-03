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  4. Antalya'da "15 Temmuz Şehit Aileleri" Buluşması

Antalya'da "15 Temmuz Şehit Aileleri" Buluşması

ANTALYA HABERLERİ  | 03.01.2020 22:14 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem: - "15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Yargılanan terör örgütü üyeleri hesap vermeye devam ediyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Yargılanan terör örgütü üyeleri hesap vermeye devam ediyor." dedi.

15 Temmuz Derneğinin, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, "Şehit Aileleri Buluşması" programı başladı.

Ertem, açılışta yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütü başta olmak üzere Türkiye'nin varlığına, milletin birlik ve beraberliğine kasteden tüm terör örgütü yapılarına bir daha fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Darbe girişimi gecesinde yaşananların hafızalarda olduğunu vurgulayan Ertem, şunları dile getirdi:

"İnsanların üzerine tankların nasıl yürüdüğüne, nasıl bombalandığına şahit olduk. Genelkurmay Başkanlığının önünde ateş sonucu şehit olan kardeşlerimizi gördük, boğaz köprüsünde şehitlerimizin can verişine şahit olduk. 15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Yargılanan terör örgütü üyeleri yargının önünde hesap vermeye devam ediyor. Bizler Bakanlık olarak avukatlarımızla birlikte yargı süreçlerini takip ediyor, etmeye de devam edeceğiz."

Ertem, bu süreçte gazi ve gazi yakınlarının da yanında olduklarını hatırlattı.

- "Kaçan örgüt üyeleri de adalet önüne çıkarılacak"

Ertem, herkesin müsterih olmasını isteyerek, tüm suçluların hukuk önünde hesap vermeye devam edeceğini, kaçak durumdakilerin de emniyet güçlerince yakalanarak adalet önüne çıkarılacağını ifade etti.

Darbe girişiminde oynanan oyunu bozdukları için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla terör koridorunu barış koridoru haline getirdiklerini vurgulayan Ertem, "Milletimizin refahını artırmak, haksızlıklara karşı adaleti tesis etmek suretiyle dünya barışına katkımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Tüm şehit yakını ve gazilere hızlı hizmet verebilmek için daire başkanlığının, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne yükseltildiğine değinen Ertem, kasım ayı itibarıyla 21 bin ücretsiz seyahat kartını da şehit yakını ve gazilere ulaştırdıklarını belirtti.

Vali Münir Karaloğlu da 15 Temmuz'u ve şehitleri unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirterek, 15 Temmuz hafızasını diri tutmak, gençlere aktarmak gerektiğini söyledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik de şehitlerin kahramanca vatanlarını savunduğunu, vatan toprağına düşman eli değmesin, ezanlar susmasın diye mücadele verdiğini aktardı.

Program, yarın sona erecek.

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