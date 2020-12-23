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Antalya'da 15,5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 23.12.2020 21:42 | Son Güncelleme

Antalya'da 15,5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15,5 ton sahte alkol ve 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla artacağı öngörülen alkollü içki tüketimini fırsata çevirmek isteyen suç gruplarının, merdiven altı tabir edilen imalathanelerde ürettikleri içkileri piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

Sahte içkilerin üretildiği ve depolandığı yerlere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Muratpaşa ilçesinde kimya deposu, Kepez ilçesinde ise medikal firması bulunan bir şüphelinin, yasal sınırlar içerisindeki alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte içki yapımında kullanılan ürünleri kente getirdiği tespit edildi.

Sahte içkileri üreterek piyasa sürmeye çalıştıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

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