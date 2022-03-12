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Antalya'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

12.03.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak akaryakıt satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, D-400 kara yolu eski Kum Yolu mevkisinde bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 16 bin litre karışım akaryakıt, 1000'er litre kapasiteli 16 plastik yer üstü tankı bulundu.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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