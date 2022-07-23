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Antalya'da 2 kişinin öldüğü hayvan otlatma kavgasında 1 şüpheli gözaltına alındı

23.07.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2 kişinin öldüğü hayvan otlatma kavgasında 1 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Hayvancılıkla uğraşan iki aile arasında çıkan kavgada Veli K. ile Mustafa G'nin ölümü, Ömür K'nin de yaralanmasına ilişkin Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayda av tüfeğiyle ateş ederek Veli K'nin ölümüne, Ömür K'nin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen E.G'yi gözaltına aldı.

- Olay

Gedik Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Veli K. ve oğlu Ömür K. av tüfeği, Mustafa G. de bıçakla yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli K'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Hastaneye kaldırılan Mustafa G. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli

Antalya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
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Sabah
05:48
Öğle
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İkindi
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