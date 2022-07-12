Antalya'da 2 yaşındaki çocuk villanın havuzunda boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, ailesiyle tatil yaptıkları villanın havuzuna düşerek boğuldu.

Kades ailesi, Kurban Bayramı tatili geçirmek için Belek Mahallesi'nde villa kiraladı. Ailenin 2 yaşındaki kızları Zeynep Mina, villanın bahçesinde oynarken dengesini kaybederek havuza düştü. Kızının suda çırpındığını fark eden baba, havuza atlayarak Zeynep Mina'yı çıkardı.

Ailenin haber vermesi üzerine villaya polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeynep Mina'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



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