Antalya’da 200 bin ton bitkisel atık enerjiye dönüştürülebilir

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Çanakcı, Antalya’da bir yılda 200 bin ton bitkisel atığın biyoyakıt olarak enerjiye dönüştürülebileceğini ifade etti. Çanakçı, bu enerjiyle elektrik üretilerek, ekonomiye katkı sağlanabileceğine de dikkat çekti.

Seracılığın merkezi Antalya’da yaklaşık 250 dekar sera alanı olduğunu ifade eden Çanakcı, “Bir dekar alandan yılda 1 ton bitkisel atık çıkıyor. 250 bin dekar alandan, bir takım kayıplarla birlikte 200 bin ton bitkisel atıktan bahsedebiliriz. Bilindiği üzere bitkisel atıkların, bertaraf edilmesi bir sorun. Bu atıklar biyoyakıt enerjisine dönüştürülerek aynı zamanda elektrik üretilebilir. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu çalışma için Antalya her zaman potansiyel bir yer” dedi.

TÜBİTAK destekli ilk çalışma

Ülkemizde enerji kaynaklarının kısıtlılığı, döviz kaybı gibi konuların gündeme geldiğini belirten Çanakcı, “Elimizde önemli miktarda biokütle atığı var. Bunları enerji başta olmak üzere ilgili sektörlere kaydırabiliriz. Bunun için tedarik zincirine ihtiyaç var. Antalya bunun tam merkezi. Bunun sektörde karşılığı var" dedi.

Üniversitedeki atıklar için bir tesis başlangıcı yaptıklarını dile getiren Çanakcı, "Fakültemizde TÜBİTAK destekli proje gerçekleştirdik. Seralardan çıkan atıkları özel makinalarla toz haline getirerek onları sıkıştırıp, briket ve pelet şeklinde biyoyakıt olarak ürettik” diye konuştu.