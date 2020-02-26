YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da 2019 yılında 16 bin 645 çift evlendi

Antalya’da 2019 yılında 16 bin 645 çift evlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:14 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre 2019 yılında Antalya’da evlenen çiftlerin sayısı 16 bin 645 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilen 2019 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri açıklandı.

TÜİK verilerine göre 2019 yılında Antalya’da evlenen çiftlerin sayısı 16 bin 645 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilen 2019 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri açıklandı. Bu kapsamda 2019 yılında Türkiye genelinde 541 bin 424 çift evlendi. Antalya’da evlenen çiftlerin sayısı 16 bin 645, Isparta’da 2 bin 637, Burdur’da bin 542 oldu. Dğer yandan Antalya’da kaba evlenme hızı binde 6,74, Isparta’da binde 5,95 ve Burdur’da binde 5,70 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi
TÜİK verileri kapsamında Antalya’da ortalama ilk evlenme yaşı da erkekler için 28,5 kadınlar için 25,5 oldu. Isparta’da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,4 kadınlar için 24,5 iken, Burdur’da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,2 kadınlar için 24,2 oldu.

Yabancı gelin oranı yükseldi, yabancı damat oranı değişmedi
Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde, yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görüldü. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin yüzde 4,3’ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580 olup toplam damatların yüzde 0,8’ini oluşturdu.

Boşanma istatistikleri
Türkiye’de kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi. Isparta’da kaba boşanma hızı binde 1,76, Burdur’da kaba boşanma hızı binde 1,63 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor! Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Erenler Mahallesi’ndeki eksikler 4 günde giderildi

Erenler Mahallesi’ndeki eksikler 4 günde giderildi

Alaşehir’de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Alaşehir’de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Antalya Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:26
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:54
Yatsı
20:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Aile Eczanesi
Muratpasa
Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Işın Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.