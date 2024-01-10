Antalya'da 2023'te üretilen 93 lüks yatla rekor kırıldı

Tarımdan elektroniğe, medikalden tekstile farklı alanlarda 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, 50 firma yat sektöründe üretim yapıyor.

Farklı ülkelerden iş insanları, sporcular, kraliyet ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerden sipariş alan firmalar, 10 metreden 90 metre uzunluğa kadar ürettikleri lüks yatları, birçok ülkeye ihraç ediyor.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, sektör olarak verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin yat üretiminde İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını belirten Gürses, Antalya Serbest Bölge'deki firmaların bu üretime büyük katkısı bulunduğunu kaydetti.

Yat alanında yapılan fuarlarda Antalya Serbest Bölge'nin aranır hale geldiğini ifade eden Gürses, bölgede üretilen yatların sayısının ve uzunluğunun her geçen yıl arttığını bildirdi.

2023'te yat sektöründe rekor üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürses, "Teslim ettiğimiz yat sayısı 93'e çıktı. Bir önceki seneyi 87 ile kapatmıştık. 93 yatın toplam satış değeri 150 milyon dolar." dedi.

Bölgede geçen yıl hayata geçirilen rıhtım yatırımıyla bakım ve onarım hizmeti de vermeye başladıklarını aktaran Gürses, "Burada 2 bin tona kadar yatlara hizmet verebiliyoruz. 2023'te bakım için 22 tekne geldi. 10'u tamamlanıp gönderildi." diye konuştu.

KOVİD-19 SALGINI SONRASI TALEP ARTTI

Zeki Gürses, yat sektöründe bu yıl için de çok umutlu olduklarını ve firmaların yoğun sipariş aldığını belirtti.

Yat sektörüne özellikle Kovid-19 salgını sonrası ciddi talep olduğunu ve orta boy yatlara ilginin arttığını dile getiren Gürses, üretim ve bakım onarım için siparişlerin artarak devam ettiğini bildirdi.

Bölgede son derece kaliteli üretimler yapıldığını anlatan Gürses, "İngiltere'ye, ABD'ye, Hollanda'ya, İtalya'ya, dünyanın her yerine satış yapıyoruz. Antalya'da üretilen yatlar, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan önemli fuarlarda sergileniyor. Her fuara gittiğimizde Antalya aranan marka oldu. Kaliteli üretim yaptıysan müşteri bir şekilde seni buluyor." ifadelerini kullandı.

