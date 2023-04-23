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Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

23.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

TBMM’nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya’da da yoğun katılımla kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosunun eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra anıta diğer kurum ve kuruluşlar çelenklerini bıraktı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan’ın yanı sıra programa, milletvekili adayları, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar Cam Piramit Kral Yolu’ndaki etkinlik alanında devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:07
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:45
Yatsı
21:06

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

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