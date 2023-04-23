Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

TBMM’nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya’da da yoğun katılımla kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosunun eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra anıta diğer kurum ve kuruluşlar çelenklerini bıraktı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan’ın yanı sıra programa, milletvekili adayları, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar Cam Piramit Kral Yolu’ndaki etkinlik alanında devam etti.

