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Antalya'da 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA AA
26.02.2024 15:59
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Antalya'da 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 31 suçtan 258 yıl hüküm giymiş M.M'nin bulunduğu yer tespit edildi.

"Çek Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarını işlediği belirtilen hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan, 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.Ç. de ekiplerce gözaltına alındı.

Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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antalya hükümlü hapis

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