YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 26 bin 880 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Antalya'da 26 bin 880 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 30.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

Antalya'da 26 bin 880 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 900 bin lira olduğu belirtilen 26 bin 880 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin, gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapanlara yönelik çalışmasında, yurt dışından yüklü miktarda gümrük kaçağı sigaranın getirildiği tespit edildi.

Ukrayna plakalı tır ve tıra bağlı çekici Aksu ilçesinde durduruldu.

Aramalarda çekicinin zula tabir edilen gizli bölmelerinde, 26 bin 880 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Ukrayna uyruklu şüpheliler O.Y. ve S.B. gözaltına alındı.

Kartuşların piyasa değerinin 900 bin lira olduğu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Görme kusurları tarih oluyor
Görme kusurları tarih oluyor

Antalya Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:45
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Çalım Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
All-star Maçı Yabancıların
All-star Maçı Yabancıların
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.