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Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

22.07.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde 3 kadının yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Finike'de dün akşam saatlerinde Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah'ın (63) hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü T.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alkollü araç kullanmak ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlının, daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Finike ilçesinde T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpmıştı. Ayşe Aloğlu, Zekiye Kayabaş ve Fatma Keçekülah, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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