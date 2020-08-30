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Antalya’da 30 Ağustos zafer yürüyüşü

ANTALYA HABERLERİ  | 30.08.2020 22:10 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında zafer yürüyüşü ve fener alayı düzenledi.Katılımın yüksek olduğu fener alayına bazı vatandaşlar da balkonlarından Türk Bayraklarıyla destek verdi.Saat 19.00’da il binası önünde başlayan alaya, İl Başkanı Nusret Bayar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında zafer yürüyüşü ve fener alayı düzenledi.Katılımın yüksek olduğu fener alayına bazı vatandaşlar da balkonlarından Türk Bayraklarıyla destek verdi.
Saat 19.00’da il binası önünde başlayan alaya, İl Başkanı Nusret Bayar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Meşalelerin ve Türk Bayrağı’nın yer aldığı yürüyüşe pandemi sebebiyle katılamayan vatandaşlar da balkonlarından destek verdi. Maske ve sosyal mesafenin göz önünde bulundurulduğu alay, Cumhuriyet Meydanı’nda Nusret Bayar’ın konuşmasıyla son buldu.

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Antalya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

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Sabah
06:20
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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