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Antalya'da 31 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

25.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 31 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Serik ilçesi Dorumlar Mahallesi'nde, 31 suç kaydı bulunan ve 2 hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S'nin babasının evinde olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Hükümlü M.S, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
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