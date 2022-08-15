Antalya’da 387 litre sahte içki yakalandı

ANTALYA (AA - Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 387 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde E.M'nin işlettiği otelde kaçak ve sahte alkol satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 387 litre sahte içki ve 54 boş içki şişesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.M'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.



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