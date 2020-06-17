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Antalya'da 4 binada karantina uygulaması başlatıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Antalya'da 4 binada karantina uygulaması başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Doğuyaka Mahallesi'ndeki iki sokakta yer alan 4 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalledeki farklı adreslerde yaşayan 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerle teması olanların farklı sokaklardaki 4 binada ikamet ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mahalledeki 4 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Güvenlik önlemi alınan binalar, görevli personel harici giriş ve çıkışlara da kapatıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle teması olanların 14 gün süreyle evlerinden çıkmasına izin verilmeyecek.

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