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Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

25.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Şube Müdürlüğüne bağlı Termessos Milli Park Şefliğince Döşemealtı'nın 8 köyünde belirlenen alanlarda 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kınalı kekliklerin avlanmasının yasak olduğu bildirildi.

Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

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