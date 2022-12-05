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Antalya’da 438 personelin katıldığı “huzur” uygulamasında 2 bin 133 kişi sorguladı

05.12.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla yapılan “huzur" uygulamasında 2 bin 133 kişi sorgulanarak, arandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Antalya il merkezinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla “Huzur Akdeniz Uygulaması” gerçekleştirildi.

Uygulamaya 85 ekip ve 438 personel katıldı. 41 iş yeri denetlenerek, 2 bin 133 kişi sorgulandı. Arandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı. 8 işletmeye (tütün mamulleri tüketimi, canlı müzik ruhsatı, çalışanlara ait SGK bildirimi, personel tanıtıcı yaka kartı, kimlik bildirimi, mesul bildirimi) yönünden işlem yapıldı.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapılan çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

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