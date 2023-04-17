Antalya'da 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Esin A. idaresindeki 07 AIH 851 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu Çakırlar Kavşağı'nda Yunus Emre B. kontrolündeki 07 ABE 16 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçlar ardından 2 otomobil ve hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Esin A. ve Yunus Emre B. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekibince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antalya-Kemer kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.