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Antalya’da 5 ilçe için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Antalya Valiliği, Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Antalya Valiliği, Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, ulaşımda aksamaları, çatı uçması ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Antalya Valiliği sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıda, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiler ve değerlendirmeler sonucu Cuma sabahı 09.00 - 19.00 saatleri arasında Antalya’nın Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına olabileceği bilgisi paylaşıldı. Güney yönlerden saatte 40-60 km hız ve 60-75 km hamlede gerçekleşecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşın vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Açıklamada, “ Meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ve toz fırtınası gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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