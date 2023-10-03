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Antalya'da 54 yaşındaki kalp hastası nakille yaşama tutundu

03.10.2023 16:01 | Son Güncelleme:
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Antalya'da beş yıldır kalp yetmezliği bulunan 54 yaşındaki hastaya, beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan kalbi nakledildi.

Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki O.B'nin bağışlanan organlarından kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi, bağışlanan kalbi başarılı bir operasyonla 2 çocuk babası Kerim Gökkurt'a nakletti.

Yeniden hayata tutunan Gökkurt'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Prof. Dr. Bayezid, yaptığı açıklamada, hastanın sağlığının iyi olduğunu, tedavisi tamamlanınca taburcu edeceklerini belirtti. Kovid-19 salgınından sonra organ bağış oranlarının düştüğünü dile getiren Gökkurt, Türkiye'de 1500 hastanın kalp nakli beklediğini hatırlatarak, organ bağışı çağrısında bulundu.

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