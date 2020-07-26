YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 6 kişinin otele taş ve bıçakla zarar vermesi kameralarca kaydedildi

Antalya'da 6 kişinin otele taş ve bıçakla zarar vermesi kameralarca kaydedildi

ANTALYA HABERLERİ  | 26.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 kişinin kapalı olan otele taş ve bıçakla zarar vermesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Beldibi Mahallesi'ndeki kapalı olan otele gelen 6 kişi, 10 Temmuz'da giriş kapısını taş ve eğri budama bıçağı tahra ile kırdı. Görevlileri dışarı çıkartan grup, çalışanların ihbarıyla otele gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Grubun, otelin camlarını taş ve tahrayla kırması, personeli darbetmesi ve dışarıya çıkartması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otelin avukatı Oğuz Han, gazetecilere, müvekkilinin 2011'de ihaleyle otelin mülkiyetini aldığını söyledi.

Daha önceki işletmecilerin bazı hak taleplerinin olduğunu dile getiren Han, "Bu nedenle sürekli otele gelerek rahatsızlık veriyorlar, tehdit ediyorlardı. Yaklaşık 3 aylık süre içinde bu altıncı olay. Jandarma ekipleri sağ olsun her olayda çok hızlı müdahale ederek olayın büyümesini engelliyor." diye konuştu.

Han, müvekkilinin gerekli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle oteli açmayı planladığını ancak bu olaylar nedeniyle tesisi açma fikrinden bu yıl vazgeçtiğini belirtti.

Oteldeki az sayıda da olsa çalışanın güvenliğini önemsediklerini kaydeden Han, otelde "panik odası" adını verdikleri, kurşun geçirmez ve kesici aletle zarar verilemeyecek kapısı bulunan oda yaptıklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirimAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

CHP’li meclis üyesine sert tepki

CHP’li meclis üyesine sert tepki

’Übü Hep Übü’ ayakta alkışlandı

’Übü Hep Übü’ ayakta alkışlandı

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Antalya Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Arat Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Nar Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.