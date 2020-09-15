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Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama

ANTALYA HABERLERİ  | 15.09.2020 22:42 | Son Güncelleme

Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri 10:00-17:00 saatleri arası olarak değiştirildi.Antalya’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri 10:00-17:00 saatleri arası olarak değiştirildi.

Antalya’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Antalya’da bulunan tüm kamu kurum ve kuruşlarına, bankalarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınacak.

Daha önce sosyal mesafe kurallarına uyarak maske takıp her gün saat 06:00-24:00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da sokağa çıkışları 10:00-17:00 saatleri arasıyla kısıtlandırıldı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 65 yaş ve üzeri olmakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut durumun aciliyeti nedeniyle kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak olan, başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Alınan kararların uygulanmasının takip ve denetimleri ise kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il-ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli şekilde yapılacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı zamanda iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

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