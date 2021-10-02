Antalya'da 78 litre kaçak alkol yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda 78 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin deposunda kaçak içkilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depoya düzenlenen operasyonda, 78 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz