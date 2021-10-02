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Antalya'da 78 litre kaçak alkol yakalandı

02.10.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 78 litre kaçak alkol yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda 78 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin deposunda kaçak içkilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depoya düzenlenen operasyonda, 78 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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