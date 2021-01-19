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Antalya'da 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

19.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Polisin yaptığı incelemede, başında kan görülen yaşlı kadının evindeki eşyaların da dağınık olduğu tespit edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Emek Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk'ün sabah yürüyüşüne çıkmadığını fark eden komşuları yaşlı kadının evini kontrol etti.

Kapının açılmaması üzerine balkon kapısından içeriye giren komşusu, Öztürk'ü evin salonunda yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, başında kan görülen yaşlı kadının evindeki eşyaların da dağınık olduğu tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Öztürk'ün yakınları da gözyaşı döktü.

Yaşlı kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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