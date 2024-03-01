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Antalya’da 860 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA İHA
01.03.2024 10:31
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Antalya’da jandarma ekiplerinin iki ilçede gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonunda 860 kilo kıyılmış tütün ve 730 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı ve Aksu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde 2 şahsın iş yeri ve ikametgahında imalathane kurarak ürettiği sigaraları piyasaya süreceği bilgisini aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 295 bin 800 dolu makaron, 435 bin boş makaron, 860 kilogram kıyılmış tütün, 650 bandrol, 5 sigara dolum makinesi, sigara paketleme makinesi ve kompresör ele geçirildi.

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