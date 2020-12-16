YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da 882 sürücüye ceza uygulandı

Antalya’da 882 sürücüye ceza uygulandı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.12.2020 18:05 | Son Güncelleme

Antalya’da havadan ve karadan yapılan trafik denetiminde toplamda 882 sürücüye idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 1-14 Aralık tarihleri arasında helikopter ile havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü.

Antalya’da havadan ve karadan yapılan trafik denetiminde toplamda 882 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 1-14 Aralık tarihleri arasında helikopter ile havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü. Havadan yapılan denetimde 82, karadan yapılan kış lastiği, ışık, emniyet kemeri vb. gibi özel denetimlerde ise 800 olmak üzere, toplamda 882 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 708 vatandaşa da ’yaşam tüneli çadırında’ eğitim verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
12:58
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Lokman Hekim Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.