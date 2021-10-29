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Antalya'da "98. Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi" açıldı

29.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "98. Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi" açıldı

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "98. Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi" izlenime sunuldu.

Kepez Belediyesince DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Türkiye'nin farklı illerinden 88 sanatçıya ait 98 eser yer aldı.

Vali Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve protokol üyelerinin açılışını yaptığı, yağlı boya, heykel ve objelerin de yer aldığı karma serginin küratörlüğünü ressam Zübeyde Özsoy Yavuz üstlendi.

Yazıcı, törende, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü kutladıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Türk milletinin Cumhuriyet'i yüceltmeye ve büyütmeye devam edeceğini vurgulayan Yazıcı, "Cumhuriyet'imiz genç bir cumhuriyet. İnşallah 100. yılında çok daha güzel şeyler olacak. Antalya'da Cumhuriyet'imize, demokrasimize sahip çıkan büyük bir kitle var." dedi.

Tütüncü ise DokumaPark'ın önemli kültür sanat mekanlarından biri olduğunu, her resmi bayramda farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığını anlattı.

Küratör Yavuz ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünü anlamlı bir sergiyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Plastik sanatlar alanında 7 yıl önce çalışmaya başladıkları projeyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirten Yavuz, "Cumhuriyet'i kutlamak, çok değerli Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak adına yola çıktık. Bundan sonra da mümkün olduğunca bu sergileri düzenlemek istiyoruz." dedi.

Sergi, 28 Şubat 2022'ye kadar ziyarete açık olacak.

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