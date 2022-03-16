YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı

16.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'da yaşayan ABD'linin dünya turu yaptığı bisikleti çalan iki şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi'nde ikamet eden ABD'li B.D.K'nin daha önce dünya turu yaptığı bisikletinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler V.B. ve B.K'yi gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bisiklet ise B.D.K'nin ABD'de olması nedeniyle il emniyet müdürlüğünde muhafaza altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurduSiirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu
Düzce'de bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduDüzce'de bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı

Antalya Namaz Vakitleri 16 Mart Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:00
Öğle
13:11
İkindi
16:34
Akşam
19:12
Yatsı
20:26
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Buzdolabına yaklaştırmamalısınız! Ölümcül hata

Buzdolabına yaklaştırmamalısınız! Ölümcül hata

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Dünyanın en küçük ama en ölümcül canlısı! 'Şanslıymışım...'

Dünyanın en küçük ama en ölümcül canlısı! 'Şanslıymışım...'

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.