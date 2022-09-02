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Antalya'da acil serviste 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

02.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da acil serviste 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde acil serviste 4 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat Devlet Hastanesi acil servisinde biri jandarma görevlisi 4 kişinin bıçaklanarak yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastanenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında kavgaya karışan ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren N.G. ile eşi U.G'nin de aralarında olduğu Z.G, S.C. ve A.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G, Z.G. ve A.İ. savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.G. "kasten yaralamak" suçundan tutuklandı, S.C. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yaralılardan Çiğdem K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğerlerinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaralanan jandarma görevlisi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

- Olay

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde 31 Ağustos'taki trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Çiğdem K. (29), Meral D. ve (31) Şafak D. (71), aralarında husumet olduğu ileri sürülen kadın zanlı N.G. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Tarafları ayırmaya çalışan bir jandarma personeli de hafif yaralanmıştı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli N.G. ve eşi U.G'yi bir süre sonra yakalamıştı.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren N.G'nin 27 Ağustos'ta Gündoğdu Mahallesi'nde aracına tüfekle ateş edilen kardeşi T.G'nin yaralanmasından kaza geçiren aileyi sorumlu tuttuğu, bu nedenle de aralarında husumet oluştuğu ileri sürülmüştü.

İki aile arasında "kız isteme" nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı iddia edilmişti.

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antalya Manavgat acil servis

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