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Antalya'da ağabeyinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi

YOZGAT HABERLERİ  | 07.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Antalya'da ağabeyinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi tarafından ormanlık alanda bıçakla öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y'nin cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedildi.

Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi, Güzelyurt Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Seyit Taha Y'nin naaşı, buradaki mezarlıkta toprağa verildi.

- Olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yaşındaki Sinan Y, 5 Ağustos'ta polis merkezine giderek, 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş ve teslim olmuştu.

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