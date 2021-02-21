Antalya’da aile kabristanındaki mezar taşlarına zarar verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir aileye ait kabristandaki mezar taşları kırıldı.

Kuşlar Mahallesi Kızıllar yolundaki Atar ailesine ait kabristanda bulunan 6 mezarın taşlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Aile fertlerinden Murat Atar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı yakınlarından gelen telefonla öğrendiğini söyledi.

Mahalle muhtarıyla aile mezarlığına geldiğini belirten Atar, aile büyüklerine ait 6 mezarın taşlarının kırıldığını gördüğünü ifade etti.

Jandarmaya şikayette bulunduklarını dile getiren Atar, "Jandarma gerekli işlemleri başlattı. Bizim hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Burası 1966'dan bu yana kullandığımız dedemin, babamın da mezarlarının olduğu aile kabristanı. Kimin yaptığını bilmiyoruz." dedi.

Jandarmanın mezar taşlarına zarar veren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

