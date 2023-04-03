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Antalya’da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

03.04.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi, diğerini tabanca ile başından vurdu.

Antalya’da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen N. G. ile Abdullah Ertuğrul, işyerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. yanında taşıdığı tabancayla Ertuğrul’un başına bir el ateş etti. Abdullah Ertuğrul ağır yaralanıp kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Ertuğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli N. G.’yi tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Abdullah Ertuğrul’un cansız bedeni ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Korkuteli’nin Karşıyaka Mahallesi’ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
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