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Antalya’da alageyiklerin korunmasına yönelik çalıştay

ANTALYA HABERLERİ  | 08.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Antalya’da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) bağlı 6.

Antalya’da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) bağlı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, alageyikler için yapılması gereken koruma ve izleme çalışmalarının görüşüldüğü mini bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda yeni yol haritası için eylem planı çalışmaları yapıldı.
Son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alageyiklerin doğal yaşam ortamları olan Antalya Düzlerçamı bölgesinde, 1966 yılında yalnızca 7 adet birey ile başlatılan çalışmalar ile ilk olarak 1970 yılında Düzlerçamı Alageyik Üretme İstasyonunu kuruldu. Yürütülen koruma çalışmalarıyla artış sağlanan alageyikler, 2003 yılında daha geniş ve uygun koşullara sahip Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonuna nakledildi.
6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve üretme istasyonu çalışanlarının katılımıyla, alageyikler için yapılması gereken koruma ve izleme çalışmalarının görüşüldüğü mini bir çalıştay düzenlendi.
Çalıştayda istasyonun fiziki ihtiyaçları, türün yeni yaşam alanlarına transferi ve ulusal-uluslararası tanınırlığının arttırılmasına yönelik bir yol haritası belirlendi.

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