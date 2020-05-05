TÜİK verileri kapsamında Türkiye’de ikamet eden 83 milyon 154 bin 997 kişinin yüzde 3,2’sinin ise yurt dışı olduğu görüldü. Antalya’da Almanya doğumlular ilk sırada yer aldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de ikamet eden 83 milyon 154 bin 997 kişinin yüzde 95,1’inin doğum yerinin Türkiye, yüzde 3,2’sinin ise yurt dışı olduğu görüldü. Doğum yeri bilinmeyenlerin oranı ise yüzde 1,6 oldu. Türkiye’de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olanlar arasında, Bulgaristan doğumlular yüzde 13,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu nüfusun yüzde 45,8’ini erkekler, yüzde 54,2’sini ise kadınlar oluşturdu.

Antalya’da Almanya doğumlular ilk sırada yer aldı

En büyük nüfusa sahip ilk beş ilde yaşayan yurt dışı doğumluların, doğdukları ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Antalya’da yüzde 13,2 ile Almanya doğumluların ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 13 ile Rusya doğumlular, yüzde 10,1 ile Kazakistan doğumlular, yüzde 6,9 Kırgızıstan ve yüzde 6,9 İran doğumlular takip etti.

