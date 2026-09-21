Kadir İnanır tüm servetini ona bırakmış! Miras tartışmasına son nokta kondu

26 Haziran'da yaşamını yitiren, Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin geçen hafta açıklanması bekleniyordu. Yasal mirasçıların tamamına tebligat gitmeyince açıklama ertelendi. Son olarak İnanır'ın 2022'de noter huzurunda, doktor raporu ve iki tanığın katılımıyla hazırlattığı vasiyetname ortaya çıktı.

MİRAS TARTIŞMASI SON BULDU

t24'ten Sibel Yükler'in aktardığına göre; Kadir İnanır üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktı.

Sanatçı, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktı.

Kadir İnanır vasiyetinde üç otomobili ile gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki paralarını ve faizlerini bıraktı. Koleksiyonları, sanat eserleri ve maddi-manevi değeri bulunan eşyalarının yanı sıra tüm alacak ve telif haklarını da vasiyetine dahil etti.

"SON İSTEK VE ARZUM..."

İnanır ve Kural'ın ortak avukatlarınca yapılan açıklamada İnanır'ın vasiyetnamesiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sayın Kadir İnanır, mirasından doğan tüm maddi ve manevi haklarını müvekkilimiz ve hayat arkadaşı Sayın Jülide Kural’a bırakmıştır. Mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını isteyen Kadir İnanır vasiyetnamesini ‘Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır’ diyerek sonlandırmıştır."

GERÇEK DIŞI HABERLERE SUÇ DUYURUSU

Ayrıca İnanır'ın vasiyetiyle ilgili gerçek dışı haberler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, Sayın Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinde ortaya koyduğu iradenin yerine getirilmesi amacı ile tüm hukuki süreci hassasiyetle takip etmeye devam edeceğimizi ve gerçeğe aykırı haberlerin suç olduğunu hatırlatır, bu haberlere ilişkin ilgili Savcılık makamına Jülide Kural vekili olarak kanuni başvurularda bulunacağımızı, kamuoyunun tarafımızca doğrulanmayan, yapılacak yeni bir açıklamaya kadar spekülatif değerlendirme ve haberlere itibar etmemesini önemle belirtmek isteriz.”