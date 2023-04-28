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Antalya'da Anadolu leoparının Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yayılışına yönelik çalıştay yapıldı

28.04.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Anadolu leoparının Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yayılışına yönelik yürütülen araştırma kapsamında çalıştay düzenlendi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Pars (Panthera pardus)’ın Akdeniz ve Ege Bölgesindeki Yayılışının Araştırılması" projesi kapsamındaki çalıştay, Termessos Mili Parkı'nda yapıldı.

Projenin yürütücüsü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yasin Ünal, toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu leoparının kedigiller ailesinin dünyadaki 36 kedi türü içerisinde en geniş yayılışa sahip olan tür olduğunu söyledi.

Leoparın biyoçeşitlilik açısından Türkiye'nin en önemli yırtıcı memeli türü olduğunu belirten Ünal, "Anadolu tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahiptir. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre hassas ve en tehlikede kategorisinde yer almaktadır. Projemizin hedef türü Anadolu leoparının ağırlığı dişilerde 35-50, erkeklerde 45-70 kilogram civarındadır. Etoburdur, beslenmesini çoğunlukla yaban keçisi, yaban domuzu, geyik ve küçük memeliler oluşturmaktadır." diye konuştu.

Ünal, Anadolu leoparı alt türünün yayılış haritası oluşturulacak projenin 3 yıl devam edeceğini kaydetti.

Projede, Isparta Uygulamalı Bilimler, Düzce, Bursa Teknik ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden araştırmacıların yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge müdürlüklerinden araştırmacılar yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Anadolu leoparı

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