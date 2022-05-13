YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü

Antalya'da annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü

13.05.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit asker için taziye mesajıİYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit asker için taziye mesajı
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da araştırma için beslenen arı kovanlarını tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldıGÜNCELLEME - Tekirdağ'da araştırma için beslenen arı kovanlarını tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:45
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:03
Yatsı
21:31
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.