Antalya'da annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.



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